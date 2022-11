In ricordo dei defunti, visite ai cimiteri

Si celebra Ognissanti. Al cimitero monumentale di Torino la festività è occasione per recarsi a far visita ai propri cari defunti, in anticipo rispetto alla tradizionale festa dei morti che cade domani.

Sotto una debole pioggia gruppi di persone di ogni età attraversa silenziosa i vialetti. All'esterno i chioschi carichi di fiori e colori.