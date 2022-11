Inaugurato nuovo reparto di pneumologia pediatrica al Regina Margherita

A due anni dall’avvio della raccolta fondi e ad otto mesi dall'apertura del cantiere, è stata inaugurata l’area degenza del nuovo reparto di Pneumologia pediatrica Grazia e Corrado Tadolini dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, un progetto di Fondazione Respiro Libero Onlus (con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo ed Intesa Sanpaolo). I lavori proseguiranno nel corso del primo semestre 2023 con la zona dedicata alle attività ambulatoriali e di day hospital.

Il valore complessivo del progetto per la realizzazione del reparto di degenza, delle aree ambulatoriali e del day hospital ammonta a circa 3 milioni di euro.

Il reparto di degenza è pensato per tutte quelle situazioni che necessitino di un ricovero in regime di subintensiva respiratoria: 13 posti letto, tutti monitorati, in 12 camere. Una camera è doppia, per i ricoveri di fratelli e sorelle; tutte le camere sono a pressione negativa, con monitoraggio della qualità dell’aria e con strumentazioni di supporto respiratorio e tecnologico, attivate in modo personalizzato in base alle specifiche esigenze.