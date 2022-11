Precipita in un cantiere, morto un operaio edile

Era sul tetto di un capannone in frazione Chiabotto di San Giorgio Monferrato, a riparare alcune tegole, quando per cause ancora da accertare è caduto. Un volo fatale, da oltre 4 metri di altezza, che ha tolto la vita a Armando Serjana, operaio edile di 42 anni.

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio: l'uomo, soccorso immediatamente dai colleghi, è stato trasportato in ospedale dove però è deceduto poco dopo. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: gli accertamenti sono affidati agli agenti della Polizia di Casale e agli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Albanese nativo di Valona, Armando Serjana abitava a Casale con i parenti, una famiglia numerosa e molto conosciuta nella comunità albanese cittadina. Un incidente che ha suscitato