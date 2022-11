L'umanista digitale. "Lavorerà ovunque".

Ore 9, lezione di informatica. Alla lavagna però c'è Shakespeare. Dalla 12esima notte all'Enrico Quinto, commedie e tragedie sono convertite in linguaggio informatico. Battaglie, duelli, personaggi buoni, folli o astuti, diventano numeri e occorrenze.E' la tecnologia dei motori di ricerca, quella che si studia a Torino, nel nuovo corso di laurea magistrale che unisce linguistica e dati digitali.L'intelligenza artificiale tratta ogni testo, dal manoscritto antico ai post sui social, che Fabio, filosofo, passa al setaccio per intercettare gli hate-speech, i discorsi d'odio. L'intelligenza artificiale schiude nuovi mondi in ogni testo. E l'umanista-informatico potrà lavorare ovunque.



Montaggio di Tiziana Samorì.



Le interviste a:

Daniele Radicioni - docente informatica Università Torino

Andrea Balbo - docente latino Università di Torino

Fabio Lanza - studente

Livio Gaeta - docente linguistica tedesca Università di Torino

Laura Dall'Ava - studentessa

Federico Siracusa - studente