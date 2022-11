Juric non fa richieste, ma con due innesti il suo Toro potrebbe volare

Venti punti, tre in più della passata stagione e appena uno in meno dell'annata 18-19 che si concluse con l'ultima qualificazione europea dei granata. Dopo la vittoria con la Samp e alla vigilia dell'ultima partita prima della sosta mondiale è lecito chiedersi dove possa arrivare questo Toro il cui campionato è stato fino ad ora in altalena. Per intanto Ivan Juric è più che soddisfatto di quanto conquistato dai suoi ragazzi fino a questo punto.

La classifica dice però che i granata sono ancora un gradino sotto alla soglia della qualificazione europea. Per provare a centrarla servirebbero almeno un paio di innesti nel mercato di gennaio: un centrocampista fisico e una punta centrale capace di stare in campo con maggiore continuità e concretezza di Pellegri e Sanabria. La palla è quindi nelle mani del presidente Cairo. Intanto i primi accertamenti hanno confermato la lussazione alla spalla per Schuurs ma solo nei prossimi giorni si capirà se sarà necessario l'intervento chirurgico, soluzione che metterebbe a repentaglio il suo ritorno dopo la sosta.

