Al Circolo dei lettori la Cuba dell'800 di Ildefonso Falcones

Cuba, metà del XIX secolo. Una grande nave attracca nel porto dell'isola dei Caraibi. La stiva non contiene provviste, materiali o gioielli, ma qualcosa di ben più prezioso sebbene al tempo stesso assai più a buon mercato: persone. Donne, in particolare. Prelevate dalle loro case in Africa con l'inganno, sono uno dei beni più ricercati a Cuba.

E' la trama del nuovo romanzo di Ildefonso Falcones, scrittore catalano, intitolato: "Schiava della libertà". Lo abbiamo intervistato al Circolo dei lettori di Torino.