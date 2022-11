La festa dei tifosi marocchini a Torino

Immagini di festa. La gioia scende in piazza tra bandiere e cortei di auto a clacson spiegati della comunità marocchina, una delle più rappresentative della nostra regione. Siamo a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. La felicità incontenibile dopo l'inaspettata vittoria della nazionale del Marocco per due a zero contro il Belgio ai mondiali del Qatar. Un bel modo per celebrare l'impresa a differenza dei disordini che si sono registrati a Bruxelles.