Nocciole: attenti alla cimice asiatica e al prezzo

Associare tartufo e nocciola per quattro giorni in fiera è una miscela esplosiva per Alba, la trifula dilaga nel mondo e la nocciola punta ad essere la nuova raffinatezza, il nuovo barolo dell'enogastronomia quindi punta in alto

Il problema è che la nocciola come eroe della nuova gastronomia, non più solo noto per la Nutella, affronta scontri con altri sapori ad esempio col pistacchio che è l'altra riscoperta delle pasticcerie, poi si batte contro le difficoltà di un tempo in cui i gusti vanno per mode, si trova a vedere che dai paesi del nord europa cala la domanda e poi la nocciola vive un thrilling di vita o di morte, cioè di prezzo, perché la produzione piemontese è vivaddio aumentata a 150 mila quintali quasi come prima del lockdown, lo scorso hanno aveva patito la gelata di inizio aprile che quest'anno c'è stata e il piemonte aveva prodotto "solo" 100 mila quintali di nocciole e la Ferrero ne aveva comprato 70 mila quintali, quest'anno ne ha prese solo 40 mila quintali. Quindi abbiamo una offerta di nocciole molto superiore alla domanda, lo scorso anno il prezzo fu attorno ai 500 euro quest'anno gole profonde parlano di 300 350 euro. L'orizzonte vede anche il nascere di nuovi paesi concorrenti, non solo più la Turchia, con cui la Ferrero ha interrotto i rapporti commerciali, mentre acquista finanzia i nuovi produttori dell'Azerbajzan e del Cile. Comunque la nocciola sta battendo il suo mortale nemico che è la cimice asiatica grazie all'invenzione di un produttore Gian franco Cavallotto che ha inventato i pannelli che le catturano.Pare funzioni perché le nocciole cimiciate quest'anno sono scese, a un primo conto, del 90 per cento. i pannelli sono stati posti solo nei comuni dell'alta langa ora la regione e la fondazione cassa di risparmio intendono estenderlo a tutto il piemonte.