Lo sport, attività inclusiva e portatrice di valori sani

Proprio nel momento in cui Torino brilla per le Atp Finals, città e Regione investono per la promozione e la valorizzazione dello sport come attività inclusiva e portatrice di valori sani contro eventuali rischi e degenerazioni. Etica e Sport è l' associazione di cultura sportiva che porta avanti come ideale la prosecuzione di vari progetti che a partire dal 2006 hanno caratterizzato il territorio piemontese:

La presidente Silvana Accossato ricorda “la Carta degli Intenti adottata dal comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici di Torino, primo documento sulla responsabilità sociale dello sport, al progetto Sport Pulito e Calcio Domani, due campagne della Regione Piemonte. Progetti curati da Rinaldo Bontempi, Maurizio Laudi, Pierpaolo Maza e Giorgio Viglino, Roberto Ceschina”.