Prima neve attorno a Ceva e Mondovì

Prima neve a quote collinari in Piemonte, nelle zone di Mondovì e Ceva. Fino a 40 mm di pioggia nella zona di Alessandria. Arriva l'inverno, e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a scendere ulteriormente, fino a -2 e -4°C, con gelate anche in pianura. Per nuove precipitazioni bisognerà attendere invece fino a venerdì, con una perturbazione atlantica che comunque interesserà solo le aree al confine con la Liguria e la Lombardia. Per il resto del Piemonte prosegue dunque una siccità che sembra non avere fine.