Prima neve d'autunno a Sestriere

Ieri sera in città a Torino è tornata un'abbondante pioggia che in montagna si è trasformata in neve.

Si tratta a tutti gli effetti della prima nevicata autunnale sotto i 2.000 metri di quota sulle nostre montagne dopo un ottobre caldissimo e ancora una volta molto secco. 15 centimetri di neve fresca a Sestriere ( come vediamo dalle foto e dai video che ci ha inviato una nostra telespettatrice, Agnese Bellone) e oltre i 20-25 centimetri in Val d'Ossola e Formazza sopra i 2.200 metri. Nel fine settimana tornerà il sole ma le temperature minime notturne che scenderanno anche sotto i 5 gradi in pianura.