Quel camper abbandonato da tre anni

Iniziamo con questa segnalazione di Leonardo che documenta con queste foto lo stato di degrado ed abbandono della passerella pedonale che si trova scendendo da corso Telesio a Torino, che dopo aver attraversato corso Appio Claudio, immette nel parco Carrara. Claudio aggiunge che la situazione è ormai questa da molto tempo.

Ora una segnalazione di quello che è diventato ormai un grande classico di questa rubrica: i veicoli abbandonati. Questo ci viene segnalato da Mariateresa che scrive come questo camper sia abbandonato da almeno tre anni in in via Villa della Regina, a Torino, di fianco all'Opera Pia Lotteri.



Chiudiamo co un bel video che ci arriva da San Maurizio d'Opaglio in riva al lago d'Orta. Dal giardino del vicino spunta quello che, ci scrive Gianna che ha inviato il video, dovrebbe essere un capriolo.