Risorgimento Juve, Inter battuta 2 a 0. Gli highlights della partita

Juventus-Inter, gli highlights della partita. La sfida infinita regala un altro capitolo epico. Il primo brivido lo regala l'Inter dopo 4 minuti. Cross di Dimarco dalla sinistra, la difesa respinge, Lautaro al volo manda fuori di pochissimo. Al 18esimo Bremer si sgancia in avanti e serve Kostic, il traversone per lo stesso Bremer che in acrobazia non riesce a impattare. Nel primo tempo è l'Inter a fare la partita. Al 25esimo angolo di Dimarco, Lautaro la spizza per Dzeko che di testa sfiora l'incrocio dei pali. Minuto 41, ancora Inter: tiro-cross al volo di Barella, in mezzo per Dumfries, porta spalancata, ma spara incredibilmente alto.

Come cambia una partita

La musica sembra non cambiare nel secondo tempo, visto che al 46esimo la palla capita sul destro di Chalanoglu che costringe Szczesny alla grande parata. Ma al minuto 51, la partita gira nella maniera più imprevedibile. Da un angolo per l'Inter, Kostic difende il pallone e si inventa il contropiede perfetto, 50 metri palla al piede, poi vede Rabiot che allarga il piattone per il vantaggio bianconero. Minuto 62: angolo di Kostic, Danilo al volo di sinistro raddoppia. Ma il Var vede una deviazione di mano e annulla il 2 a 0. Potrebbe essere un segnale per l'Inter, e infatti al 73esimo Lautaro si presenta tutto solo davanti a Szczesny, ma il portiere chiude la saracinesca.

Fagioli fa il bis, Chiesa sfiora il tris

Ora la partita si fa bellissima. Perché due minuti dopo è Fagioli a servire Kostic in contropiede, che prende un palo clamoroso. Sono le prove generali del raddoppio, perché all'84esimo un indemoniato Kostic sulla sinistra vede dall'altra parte Fagioli, il suo destro non perdona. Ora sì. Juventus 2, Inter 0. Due minuti dopo rischia di venir giù lo stadio quando Chiesa ha la palla del tris, ma Onana dice no. Ma il derby d'Italia, quest'anno, è della Juve.

Servizio di Massimo Lanari

montaggio Alessandro Monchieri