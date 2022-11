La domenica sotto rete ha detto che continua la crisi del Pinerolo Volley femminile battuto nel derby col cuneo e non ha ancora ottenuto la prima vittoria stagionale, nonostante il sostegno di un un palabus company al completo. ora il Pinerolo è ultimo in classifica con due punti., mentre il cuneo ha superato il trauma dell'addio dell'allenatore Luciano Pedulla e il nuovo arrivato Emanuele Zanini, in poche settimane, come si dice, ha dato la scossa. Invece la scossa l'hanno presa come dal Monza che la ha battute 3 a 1 oltre due ore. E le collinari non hanno neanche il tmepo di leccarsi le ferite perché dopodomani rigiocano per i 32 esimi di challenge cup in Bonsai sul campo del Gacko. Una nona giornata del volley femminili che vede solo il Cuneo lanciato dalla quinta vittoria consecutiva mentre Chieri ora 13 punti e Pinerolo devono ritrovare el ambizioni che soprattutto per le chieresi sono alte coi loro 18 punti che la tegno in lotta per i play off, Come il Novara che ieri ha riposato, quarto a 19 punti.