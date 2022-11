Si allarga l'inchiesta sulle presunte violenze in carcere sui detenuti: 45 indagati

Ombre dal carcere che tornano sotto i riflettori: quelle di presunte violenze nel penitenziario di Ivrea. non solo confinate al biennio 2015-2016, come già emerso, ma che sarebbero proseguite fino a due mesi fa. Per questo altre 36 persone sono indagate, agenti, medici ma anche funzionari.

Nel servizio l'intervista a Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti.

Riprese Luciano Gallian

Montaggio Andrea Volpe