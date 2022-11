Sicurezza nelle scuole, il corteo in bici da Rivoli a Torino

In bici da Rivoli a Torino, una quindicina di chilometri in tutto, per sensibilizzare sulla sicurezza dentro e fuori le aule. Oggi, 22 novembre, è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita nell'anniversario della morte di Vito Scafidi, il 17enne travolto dal crollo un controsoffitto nel liceo Darwin a Rivoli nel 2008.

La manifestazione torinese è promossa dal Fondo che porta il suo nome con istituzioni e associazioni. La madre, Cinzia Caggiano, si rivolge agli studenti con un videomessaggio: ”Continuate a lottare per la sicurezza”, dice.

In avvicinamento alla giornata, sono stati organizzati incontri sul tema nelle scuole elementari e medie. Il corteo da Rivoli a Torino ha fatto tappa in alcune scuole superiori, che hanno ospitato anche assemblee e incontri, poi è terminato in piazza Chiaves sono stati deposti fiori sulla targa in memoria di Vito.

Nel video le voci di Cinzia Caggiano (madre di Dario Scafidi), Emma Fontanarosa (associazione Acmos), Giacomo Molinari (vicepresidente associazione Acmos) e Tommaso Dreina (Fridays for Future)



Montaggio di Dario Fogu