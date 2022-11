Sorteggiati i gironi delle ATP Finals

Sorteggiati all'auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino i gironi delle Nitto ATP Finals 2022, la seconda edizione italiana del torneo. Sarà un'edizione da record, in termini di montepremi: il più cospicuo assegno nella storia del tennis. Ma anche per biglietti venduti. Quasi 150.000



Nessuno scontro Nadal Djocovic nei gironi ...si sono definiti i gruppi per l'edizione 2022, in singolare e doppio. Ricordiamo che i primi due di ogni girone si qualificheranno per la semifinale, con scontri incrociati. Il primo di un gruppo contro il secondo dell'altro, e viceversa.