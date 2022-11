L'energia del vento spinge le rinnovabili

La crisi energetica, la difficoltà e i costi per reperire le materie prime, il prezzo dei combustibili fossili e i drastici cambiamenti climatici stanno spingendo, in Italia e in Europa una nuova economia, rigenerativa sostenibile e rinnovabile che è già entrata nel Dna delle imprese italiane e europee. Molti, però sono ancora gli ostacoli burocratici e politici che trattengono il decollo della economia verde. Abbiamo sentito l'amministratore delegato di Italian Exibition Group, la società che organizza la fiera Ecomondo-Key Energy, a Rimini, Corrado Paraboni, il presidente dell'Associazione europea rigeneratori

Marco Codognola, e quello di Elettricità Futura, che raccoglie le aziende produttrici di energia rinnobile, Agostino Re Rebaudengo per capire quali sono le sfide già vinte e quelle che ci attendono per un futuro più vivibile.