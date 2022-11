Tiepolo x Starling, l'arte contemporanea che rilegge i capolavori del passato

L'arte di ieri che parla con quella di oggi.

L'Alabardiere in un paesaggio di Giambattista Tiepolo, conservato alla Pinacoteca Agnelli, punto di partenza per il progetto di Simon Starling, artista concettualista inglese. Sue le foto di levrieri che dialogano con gli studi di levriero dello stesso Tiepolo o con il ritrovamento di Mosè della sua bottega. Opere fatte arrivare da Stoccarda e da Trieste per l'occasione.



“In questa mia opera per esempio - commenta Starling - è come se l'alabardiere fosse uscito dal dipinto per arrivare nella nostra contemporaneità. Una maschera giapponese e la riproduzione della mia mano. è una sorta di superamento del confine tra il quadro del passato e il presente”.

Tiepolo per Starling - in mostra fino al 5 febbraio - è la seconda tappa del progetto beyond the collection con la quale la pinacoteca agnelli espone le sue opere classiche rileggendole in una chiave nuova, come ha ricordato Sarah Cosulich.



Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Dario Fogu

Interviste a

Simon Starling artista

Sarah Cosulich direttrice Pinacoteca Agnelli