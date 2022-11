Torino, al via la Settimana dell'Arte

Entra nel vivo a Torino la settimana dell'arte. Un'occasione anche per scoprire luoghi poco noti. La fiera Flashback ad esempio festeggia la decima edizione in una nuova location: corso Lanza 75, che in passato accolse bambini abbandonati o illegittimi e madri in difficoltà. Al via anche The Others a Torino Esposizioni e Paratissima alla Cavalerizza Reale in via Verdi.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

immagini di Luciano Gallian

Montaggio di Paola Bovolenta