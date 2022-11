La nuova Torino della domenica. Che ha voglia di esporre e di esporsi

Il cioccolato prende il testimone dalla maratona cittadina. L'attesa del derby d'Italia Juventus-Inter convive con la coda per una novità artistica. È la rinnovata Torino della domenica, apoteosi di una vocazione attrattiva a lungo inseguita e ora riflessa in mille identità.

Piazza San Carlo invasa per CioccolaTò è l'immagine che colpisce. Accanto a numeri meno scontati, come i 25mila visitatori nel bilancio conclusivo della mostra d'arte Flashback. E poi le conferme di Artissima (33mila visitatori), Paratissima (21mila) e The Others. E così ci si trova in una via Roma gorgogliante di folla, accanto a luoghi appartati, come l'Accademia di Liuteria piemontese, invasi dalle opere di artisti emergenti dietro a violini e chitarre.

Voglia di esporre e di esporsi. La Torino ritrosa e dal cuore metallico è di ieri. La prossima sfida, forse, sarà conservarsi un pizzico di austera eleganza.

Offrirsi entusiasti alla folla, pur restando una città da scoprire.

