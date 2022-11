Toro e Juve, obiettivo tre punti

A poche ore dalla gara ci sono una buona e una cattiva notizia in casa Toro. Quella cattiva, pessima secondo alcuni, è il forfait di Sasa Lukic: il serbo non sarà convocato questa sera per un problema muscolare e rischia di saltare anche la trasferta di domenica a Roma. La buona notizia risponde al nome di Pietro Pellegri: la leggera distorsione alla caviglia rimediata a Bologna sembra superata e l'attaccante torna a disposizione. Una ruolo chiave, quello del centravanti, in una squadra che non ha trovato l'erede del "Gallo", Andrea Belotti.

Stasera contro la Sampdoria di Stankovic rientra anche Sanabria, pronto a subentrare dalla panchina.

Vigilia di Campionato per la Juve, che domani pomeriggio sarà impegnata a Verona. Preoccupano le condizioni di Dusan Vlahovic, ancora alle prese con una fastidiosa pubalgia. E il tecnico ha ancora dei dubbi da sciogliere sull'11 titolare.

Dopo la vittoria del derby d'Italia, l'obiettivo sono i tre punti per tenere il passo delle prime quattro.