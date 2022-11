Toro e Juve:al Mondiale arrivano i nostri (ma sono stranieri)

Italiani, gente prima in Europa adesso gente non da mondiale adesso guardano i loro compagni di squadra. Chi ha più da guardare è la Juve che ha 11 convocati nelle nazionali in gara, il Toro se ne guarda 5. Il Brasile è affare juventino:Danilo è titolare della difesa, Alex Sandro si gioca il posto con altri mentre Bremer deve far meglio di mostri sacri come Thiago Silva. Il Brasile gioca nello stesso girone della Serbia dei granata Lukic, e del portiere Milinkovic Savic, mentre il genio e la sregolatezza torinista di Radonic sta fra quei che sono sospesi fra panchina e campo. Ma c'è pure il nome del ricco calciomercato juventino e cioè Vlahovic e Kostic che quando si è cominciato a pronunciare la miracolosa parola Mondiale è entrato in forma. La Croazia ha un Vlasic che Juric ha trasformato, come in una cabina telefonica, in Superman. L''argentina è una questione di cuore o di paura di infortuni tutto bianconero, c'è Di Maria, prima coi guai muscolari nella Juve, adesso alla prima amichevole dell'argentina ha incantato. Poi c'è Paredes che nella juve ha voluto molto durante il mercato assai meno durante le partite. Ma è titolare nell'albiceleste. La Polonia non s'è presa il granata Linetty ma i bianconeri Scezny e Milik, che potrebbe fare la spalla di Levandosky come, a seconda delle lune di campionato, fa con Vhlaovic. Al Mondilale c'è pure la svizzera con un campione mondiale giovanile del 2009, il granata Rodriguez che segno la tripletta in finale. La Francia campione del mondo ha convocato Rabiot che dopo aver dato lunghi periodi di orticaria ai tifosi, con la magia del mondiale è diventato un goleador. Mc Kennie ha saltato le ultime 4 partite, va a fare il protagonista con gli usa. Chissà se Allegri e Juric sperano che i loro giocatori vadano avanti nel mondiale e rischino infortuni ma arrivino gasati o si fermino subito così da averli freschi