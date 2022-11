Violenze in carcere, la storia di "Mario". Un agente penitenziario gli avrebbe rotto il braccio

Gli avrebbero spezzato il braccio in più punti e lo avrebbero costretto a tacere sulle vere cause di quell'infortunio. Quella del detenuto Mario, nome di fantasia, è una delle storie più drammatiche che emergono dal carcere di Ivrea. Un agente di polizia, soprannominato Insigne, come il calciatore, lo avrebbe costretto a una sfida di braccio di ferro. Mario non avrebbe potuto sottrarsi e racconta: "Mi sono ritrovato bloccato al muro, ho capito che ero in pericolo, ho tirato fuori tutta la forza che avevo. Non riuscivo a muovermi. Ho sentito il mio braccio spazzato via". Ora, a 32 anni, è disabile.

L'agente, insieme ad alcuni presunti complici, lo avrebbe costretto a mentire, a dire che era un infortunio avvenuto mentre svolgeva un'attività lavorativa in carcere. Ma il braccio sarebbe stato talmente rovinato che l'Inail non ci avrebbe creduto e avrebbe rifiutato l'indennizzo.

L'avvocato di Mario, Gianluca Orlando, davanti al referto dell'Inail afferma di aver faticato a far raccontare al suo assistito quanto successo e a convincerlo a sporgere denuncia, per timore di ritorsioni. Proprio la storia di Mario avrebbe spinto la Procura di Ivrea a far partire l'indagine attualmente in corso.

I 45 indagati non hanno al momento subito procedimenti disciplinari e sono rimasti al lavoro. "Se fossero i mostri descritti, forse li avrebbero fermati", commenta l'avvocato Celere Spaziante che assiste 15 agenti penitenziari indagati.