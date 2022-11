Artemis 1, lancio rinviato

La NASA tiene sotto controllo la tempesta tropicale Nicole e ha rinviato il lancio della missione Artemis 1 a mercoledì prossimo. Il razzo era stato riportato nell'hangar per alcune riparazioni ora è tornato sulla rampa. Il Kennedy space center in Florida, è al livello di allarme 3: messa in sicurezza di strutture e attrezzature. Una squadra specializzata monitorerà, durante la tempesta, le eventuali conseguenze su razzo e rampa. La missione Artemis 1 porterà la navicella spaziale Orion nell'orbita lunare con Space Launch System, erede dello Shuttle.