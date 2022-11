ArtX, l'arte contro i disastri climatici in Africa

Grandi schermi luminosi e dipinti tradizionali mostrano un futuro prossimo in cui interi habitat terrestri e marini sono andati persi. 120 artisti da 40 paesi, a Lagos, in Nigeria, hanno partecipato alla sesta edizione della manifestazione internazionale ART X. Tema di quest'anno: "Chi si riunirà sotto il baobab?" Un tempo per trovare soluzioni africane ai problemi climatici africani, come le inondazioni e la desertificazione tutta la comunità si riuniva sotto il grande albero. Ora per avviare il confronto, rivendicare la propria identità e trovare soluzioni, c'è un nuovo modo: l'arte che è in grado di coinvolgere e sensibilizzare anche le nuove generazioni.