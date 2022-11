I bodyguard degli elefanti asiatici

L'elefante asiatico, il più grande mammifero di terra è in via di estinzione. Da metà '900 la popolazione è dimezzata per colpa di bracconaggio e mercato dell'avorio. Nello Yunnan, in Cina, un gruppo di volontari salva e cura gli elefanti selvatici nelle foreste. Lavorano 10 ore al giorno per riabilitare questi giganti che spesso arrivano feriti da trappole, incidenti o molto piccoli e rimasti soli. Il segreto è entrare in empatia con la struttura sociale degli elefanti, che si proteggono l'un l'altro. L'obiettivo è reinserirli sani nella foresta pluviale. Centri come questo hanno raddoppiato la popolazione cinese di elefanti arrivando a 360 esemplari.