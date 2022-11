ArgoMoon, "fotografo" spaziale in azione

Buone notizie, anche se ancora caute, dallo spazio per ArgoMoon il satellite italiano partito ieri con la missione Nasa Artemis 1. Dei 10 satelliti a bordo di SLS, lo Space Launch System, il più grande lanciatore mai costruito, sei si sono messi in contatto con i centri di controllo e hanno risposto ai comandi da terra. ArgoMoon, "fotografo" della missione è tra loro. Non è così banale visto che tutte queste apparecchiature sono state per quasi due anni all'interno del vettore a un centinaio di metri da terra e senza ricevere altro che l'energia per ricarcarsi. Il lancio, ricorderete, ha avuto molti rinvii per ragioni tecniche e meteo.