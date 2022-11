Spacex, l'ultima missione di Falcon 9

Nel video le immagini dell'ultimo volo del razzo Falcon 9 di Spacex, decollato ieri sera dallo Space launch complex di Cape Canaveral in Florida.

Questo razzo, in servizio dal 2018, era il più datato della flotta, e nella sua ultima missione ha lanciato il satellite per comunicazioni a banda larga Eutelsat 10b, utilizzato per la connettività aerea e marittima.

Il satellite ha aperto i pannelli solari e iniziato a manovrare con il sistema di propulsione elettrica di bordo, utile a mantenere l'orbita a circa 22.000 miglia, cioe' 35mila 400 chilometri, sopra l'equatore.