Al campionato mondiale dei mestieri arriva anche la robotica

E' una gara dei mestieri, la "World skills", al Lingotto di Torino, è una competizione fra aspiranti tecnici di sistemi robotici integrati. i concorrenti devono insegnare a un robot antropomorfo come muoversi in un linea industriale. tra i dodici ragazzi in gara i vincitori andranno agli europei, a Danzica, e ai Mondiali, a Lione.

voci

Isabella Comuzzo, Isis-Bem Saranzano (FVG) -Erik Zaccaria, ITIS biomedicale Modena - Giuseppe Bollin, IIS Marzotto Luzzatti, Valdagno (VI)

Marco Delaini, AD Funac Italia