Alzheimer, cauto ottimismo per il nuovo farmaco sperimentale

Cauto ottimismo su un nuovo farmaco sperimentale contro l'Alzheimer.

Si chiama Lecanemab, è un anticorpo monoclonale.

Ha dimostrato di poter rallentare il declino cognitivo del 27% in 18 mesi, nelle prime fasi della malattia.

1.800 i pazienti arruolati per lo studio dell'Università di Yale.

Cura ancora sperimentale - va chiarito - e sotto attento monitoraggio: potrebbe avere seri effetti collaterali.

Nel 12,6% dei pazienti è stato riscontrato gonfiore encefalico e il 14% presentava micro emorragie cerebrali.

Sintomi presenti in due pazienti morti dopo aver partecipato allo studio, decessi non attribuibili al farmaco.

Ma proseguono le verifiche.