Gran turismo a Torino

Se pensate che gli atp finals siano solo una gara in cui vince djokovic o rublev sbagliate, vince una città, torino un luogo dove essere come dice lo spot, ricordate le olimpiadi del 2006 dove la parole d'ordine era passione, ora è emozione

Un emozione che percorre gli atleti, gli uomini di sport che hanno prestato il loro volto perché Torino sia sempre più attrazione internazionale perché da città dell'auto diventi città della bellezza, del bell'essere del bel vivere coniugati in tutti i modi e in tutti i luoghi che rapiscono l'occhio e ricordano le grandezze di una storia, una cultura, i sapori del Piemonte. Una città consapevole che ora batte per il match, per lo sviluppo e che una parte del futuro sta nell'andare a rete degli atp finals per tanti anni

servizio di Gianpiero amandola

montaggio di Tiziano Bosco

voci di Claudio Marchisio e Sara Gama