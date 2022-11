Il Papa domani in Piemonte, l'emozione di Portacomaro: "E' uno di noi"

L'attesa per la visita del Papa a Portacomaro, in provincia di Asti. Un incontro privato per festeggiare i novant'anni appena compiuti della cugina Carla Rabezzana con la quale il Pontefice ha un rapporto molto profondo. Una visita che si trasforma in trepida attesa anche per tutti i cittadini del Paese. Le loro voci e le loro emozioni.