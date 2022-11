E' mistero sulla moria di pesci nel torinese

Sono cominciate stamani le analisi di laboratorio per cercare di comprendere le cause della moria di pesci avvenuta in diverse zone del torinese. Oggi sul rio Orchetto nei pressi di Chivasso la situazione sembra ancora più allarmante. Milioni di pesci in sofferenza cercano l'ossigeno a filo d'acqua. Si potrebbe trattare di un'altra conseguenza del cambiamento climatico.

servizio di Silvia Bacci, montaggio di Paola Messina

Interviste a Claudio Castello, sindaco di Chivasso e a Angelo Robotto, direttore generale Arpa Piemonte