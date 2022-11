Dopo 17 anni di silenzio dalla scomparsa, oggi al tribunale di Torino la sentenza di dichiarazione di morte presunta per Fabrizio Catalano, sparito nel nulla dal 2005. Un atto dovuto per la mamma che non intacca però la speranza del ritorno del 19enne di Collegno sparito nel luglio del 2005 mentre si trovava ad Assisi. Una scomparsa avvolta nel buio più totale.

Fabrizio sparisce ad Assisi, dove si trova per un corso di musicoterapia. Tre giorni dopo la scomparsa viene ritrovata la sacca con i documenti, due mesi dopo, la chitarra lasciata su un sentiero tra Assisi e Gubbio poi più niente. Se non quella speranza che da 17 anni spinge la famiglia ad andare avanti.

Servizio di Silvia Bacci, montaggio di Flavia Lagona. Intervista a Caterina Migliazza Catalano, mamma di Fabrizio