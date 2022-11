Dopo due proroghe motivate dal caldo eccezionale si parte con il riscaldamento. Da oggi termosifoni accesi in tutto il Piemonte e sono tanti ad essere preoccupati per il caro bollette. Cittadini e amministratori di condominio in allarme.

Rateizzare, risparmiare sono le parole d'ordine. Molte sono le persone che da oggi staranno al freddo, soprattutto quelle famiglie legate al teleriscaldamento che essendo morose si sono viste staccare la fornitura.

E proprio in vista della stagione più fredda ieri il consiglio comunale ha approvato due documenti per chiedere maggiori tutele per le famiglie, sopratutto chi utilizza il teleriscaldamento. Tra queste non staccare la fornitura a tutti quando qualcuno nel condominio è moroso e sollecitare il governo ad ottenere sgravi economici per contrastare il caro bollette.

servizio di Silvia Bacci, montaggio Gian Carlo Raviola, intervista a Enrico Ferreri, presidente Anaci Torino.