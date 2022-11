Controlli anti-contraffazione. L' Agenzia delle Dogane nei mercati rionali

Il Primo controllo ha portato alla luce pericolose contraffazioni . Sul banco del mercato c'erano giocattoli pericolosi e non solo.

In Piemonte la campagna di controlli dell'agenzia delle accise dogane e monopoli, contro lo spinoso fenomeno della contraffazione, è iniziata dal mercato della Crocetta a Torino. Solo due banchi esponevano merce contraffatta Oltre ai giocattoli pericolosi in questi banchi , gli agenti delle dogane hanno trovato anche scarpe che portavano il falso logo di Versace. Sono stati prelevati gioielli di bigiotteria per scongiurare la presenza di nichel piombo o cadmio. Nocive per la salute.

Analizzati sul camper del laboratorio chimico alcuni monili per verificare l'eventuale presenza di nichel e cadmio. In questo caso tutto a posto.

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Benedetto Mallevadore