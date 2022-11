Moncalvo. Concluso il primo consolidamento del muro crollato

Il 27 novembre 2019 , di sera, l'antico muro del paese di Moncalvo franò. Una porzione di terra, massi e ghiaia si staccò dall'antica cinta muraria che delimita l'ingresso alla cittadina. Precipitò sulla strada provinciale dove fortunatamente in quel momento non c'era nessuno. I lavori iniziarono poi In mezzo c'è stato lo stop, causa lock down. Un percorso ad ostacoli ma ora si festeggia un traguardo importante : la conclusione del primo lotto di consolidamento. Quando il muro crollò, lungo una delle vie più abitate, alcune famiglie furono allontanate da casa. Ora si attende il traguardo, così l'ultima famiglia ancora sfollata potrà tornare a casa

servizio di Federica Burbatti

interviste a

Christian Orecchia

sindaco di Moncalvo

Fabio Olivero

direttore lavori