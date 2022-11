Onorare i santi, dai cappuccini alla veglia di Bra, la festa religiosa che piace ai giovani

Al monte dei cappuccini di torino, nella chiesa che nel 1583 prese il posto di una fortezza militare, sono stati chiamati a pregare insieme ai frati del convento i giovani delle parrocchie di barriera di milano,



La notte dei santi e' una proposta religiosa diventata ormai tradizionale. rganizzata dalla chiesa cattolica per i giovani credenti in occasione della festività del primo novembre, come momento di riflessione sul significato della propria vita.



Cosi' la scorsa notte poco piu' in là, a Cavoretto la parrocchia san pietro in vincoli proponeva con sale in zucca, serata di giochi, musica e preghiera, una grande caccia al tesoro per le vie di cavoretto e l'adorazione eucaristica in chiesa. A villastellone notte di preghiera comunitaria presso la chiesa beata vergine dei dolori di borgo cornalese, al termine della riflessione castagnata e vin brulè. Al monastero delle clarisse di Bra serata di preghiera, sfociata in una veglia notturna che si e' conclusa stamattina alle 8, per ritrovare se stessi e onorare tutti i santi.

I dettagli sul sito della diocesi di Torino

servizio di Caterina Cannavà, riprese di Luciano Gallian e montaggio di Benedetto Mallevadore

Al microfono della Tgr Fra Alberto Vaccaneo, frate minore cappuccino e Fra Gabriele Attanasi, frate minore cappuccino con alcuni ragazzi di barriera di Milano