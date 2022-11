Portacomaro si prepara all'incontro con Papa Francesco

Attesa a Portacomaro e in tutto l'astigiano per la visita di Papa Francesco. Sabato prossimo il pontefice argentino sarà nei luoghi d'origine della sua famiglia, in località Marmorito di Portacomaro stazione, dove lo accoglieranno in una visita privata i cugini ed altri parenti per una giornata di affetto familiare e di ricordi. Le radici piemontesi sono testimoniate dal pugno di terra che Bergoglio si portò da qui in Argentina.

Per sancire il legame tra il piccolo comune e sua santità, e' pronto un regalo, il crocifisso in bronzo, copia di quello della chiesa, cui si aggiungono le bottiglie di Laudato, etichetta che ricorda l'enciclica per la custodia del creato.

L'incontro pubblico con papa Francesco sarà poi domenica 20 ad Asti, nelle vie della città percorse dalla papamobile, poi in cattedrale.