Juventus, parla Gravina: "No ai processi di piazza"

“Il calcio ha un dovere in questo momento. Che ogni tanto deve scaricare tutte quelle scorie negative che ha all'interno. Ed è quello che stiamo facendo”. Non si nasconde il presidente della Federcalcio. Il pallone italiano vive un momento di frattura come nel 2006.

Accanto al procedimento penale che ha portato alle dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione e alla fine dell'era di Andrea Agnelli, i bianconeri rischiano anche dal punto di vista sportivo. Ma prima di parlare di penalizzazioni o retrocessioni, Gravina invita ad attendere i tempi della giustizia.

Servizio di Andrea Caruso, montaggio di Stefano Scaramuzzo.

Intervista a Gabriele Gravina, presidente di Figc.