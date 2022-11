Mose di Venezia, una storia lunga 30 anni

E' più facile oggi dire che la terza marea più alta nella storia censita di Venezia è stata fermata dai cassoni alzati alle bocche della laguna. I 173 centimetri d'acqua non hanno "messo sotto" la città. "Il Mose salva Venezia e meno male che c'è", voce di popolo e un po' di tutti saltando a piè pari trent'anni travagliati da dubbi, al netto degli scandali. Maggio 1993, le immagini del servizio di Leonardo a firma Roberto Antonetto sulle quattro torri che galleggiavano orgogliose sul canal grande non senza scetticismi e opposizioni.



Era una sfida, come l'iperbolico preventivo, valutato in così tanti miliardi di lire che mettere gli zeri dava il capogiro. In trent'anni, sempre al netto di scandali e manette, il conto dell'opera e dei lavori è scivolato verso i 6 miliardi di euro. I cassoni, prima di un giallo limpido, poi fioccati di ruggine e poi ancora rimessi al biondo, tengono alta un'idea, una scommessa da fare per pochi, un rischio da accettare per molti, una speranza contro il futuro e i cambiamenti cliamatici. Ma il Mose è ancora da finire. L'opera sarà consegnata il 31 dicembre 2023 anche se che ha fermato la marea era già il sistema completo. Nel successo pochi fanno i conti totali, opera finita, costi di manutenzione annuale e quelli dell'esercizio: l'alzata delle barriere. Il Mose ha fermato la terza marea più grande di sempre, fermerà anche i conti di una fabbrica senza tempo?