L'andamento epidemico e la responsabilità individuale. Correrà su questi due binari la decisione su tempi e modi per la fine dell'isolamento per chi è positivo al Covid.

Massimo Andreoni, docente di malattie infettive all'Università di Tor Vergata, spiega quali sono i dati scientifici di riferimento sui positivi che, dimostrano molti studi, continuano a essere infettivi in una percentuale superiore al 70% dopo 5 giorni dalla diagnosi.