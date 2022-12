Influenza aviaria, la peggiore di sempre

Centosessanta milioni di volatili in tutto il mondo sono stati uccisi dal virus o abbattuti per contenerlo.

E' l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità più grande mai vista in Europa ed è anche la più estesa: dalle Svalbard al sud del Portogallo, e ad Est fino all'Ucraina. 37 i paesi eruopei coinvolti. Anche negli Stai Uniti i numeri sono senza precedenti

Responsabile della maggior parte dei focolai, è il virus H5N1.

In Italia i primi casi accertati risalgono a settembre. Le conferme sono arrivate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie che è centro di riferimento nazionale ed europeo per l'aviaria. E' qui che il monitoraggio della situazione è in costante aggiornamento.

Servizio di Elena Cestino, montaggio di Paola Bovolenta