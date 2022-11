L'influenza è arrivata

Australia AH32 sarà la peggiore degli ultimi 5 anni.

Oltre un milione in Italia i casi di influenza stagionale già registrata. 8, 84 ogni mille assistiti in Piemonte, dato superiore alla media nazionale di 6,57 casi registrati dalla rete di sorveglianza.

Come per il covid, anche per l'influenza prevenire resta la strategia migliore, raccomandazione stringente per le persone più fragili e gli anziani, categorie più esposte a complicanze .

I due vaccini - anti covid e antinfluenzale - possono essere eseguiti in un'unica seduta in due parti diverse del corpo. Le due vaccinazioni, insieme, costituiscono lo scudo per proteggersi dalle conseguenze peggiori delle infezioni.



servizio di Elena Cestino

montaggio Andrea Volpe

sottopancia Fabrizio Pregliasco, Igiene Università di Milano IN TESTA