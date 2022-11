Lavori in corso senza fine che causano lunghi ingorghi alla "curva delle 100 lire"

Un nostro telespettatore ci ha mandato un video che ritrae un cassonetto di raccolta degli abiti usati in corso Vercelli, questa è la situazione commenta.

Un'altra segnalazione ci porta al ponte-diga di via del Pascolo a Torino, quella che i residenti chiamano la "curva delle 100 lire". "Da circa un paio di anni - commenta il nostro telespettatore - ci sono lavori con restringimenti all'ingresso che in orari di punta creano lunghi ingorghi soprattutto in piazza Coriolano".

Infine una foto che ci manda Umberto dalla Riserva Naturale Valle Botto in provincia di Asti. Una bella famiglia di cerbiatti.