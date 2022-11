A Torino piazzale Valdo Fusi nel degrado. Gtt si impegna a intervenire

Giulia ci manda alcuni video del degrado in cui versa piazzale Valdo Fusi a Torino. I locali di Gtt abbandonati e imbrattati, negli spazi esterni del parcheggio vivono dei senzatetto e in più angoli dell’edificio – fa notare Giulia - si vedono mucchi di immondizia e sporcizia. Noi ci siamo rivolti a Gtt che ci ha rassicurato dicendo di star agendo su due fronti, sia quello della pulizia che sui controlli. Per quanto riguarda i senza fissa dimora, sono state già avvisate le forze dell’ordine competenti.

Ancora degrado, in questo caso nella natura. “Escursionisti in val di Lanzo”, così il telespettatore autore della segnalazione definisce con ironia amara chi ha abbandonato tutta questa immondizia nel verde.

Chiudiamo con una veduta “incorniciata” di Montaldo di Mondovì dove abita la telespettatrice che ci ha inviato l’immagine. E’ quasi disabitato – ci scrive – ma chi ci vive è “gente simpatica”.