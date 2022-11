A Torino il parcheggio Stura nel degrado. Gtt si impegna a ripulirlo

Maria Teresa Negro ci segnala lo stato di degrado in cui si trova il parcheggio Stura a Torino gestito da Gtt. Oltre alla sporcizia sparsa ovunque e al fatto che le scale siano usate come orinatoio, scrive la telespettatrice, ci sono delle auto che sembrano abbandonate. Noi ci siamo rivolti a Gtt che ringrazia per la segnalazione e risponde che è una situazione nota ma in gran parte riconducibile a incuria degli utenti o ad atti vandalici. Gtt si impegna a mantenere uno standard di pulizia adeguato ma invita il pubblico a utilizzare i cestini nel modo appropriato. Ha anche previsto un investimento per la sostituzione dell'impianto di videosorveglianza con uno di nuova generazione nel 2023.

"Padrone, raccogli le feci del tuo amico, grazie!" è l'appello rivolto gentilmente dal telespettatore che ci ha inviato questa immagine di piazza Statuto al proprietario del cane che ha lasciato il segno del suo passaggio, noi lo abbiamo oscurato ma è visibilissimo…

Una cartolina che ritrae la prima neve sui casolari in valle Maira, ce la manda l'affezionato telespettatore Giorgio Ferrero di Entracque, nel Cuneese, che ringraziamo.