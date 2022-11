Le piante hanno invaso la pista ciclabile di Corso Allamano a Torino in direzione Orbassano

La mobilità Green talvolta deve fare i conti con la realtà delle infrastrutture. Partiamo con la segnalazione di un telespettatore che riguarda le condizioni della pista ciclabile di Corso Allamano, in direzione Orbassano. Siamo a Torino. Ben visibili le piante che hanno invaso le corsie. "C'è già stato un incidente", ci scrive auspicandone una rapida potatura.



Ancora piste ciclabili. Ci segnala un altro telespettatore la chiusura di un tratto sotto corso Sicilia, non lontano dal ponte Isabella, sul Lungopo. C'è anche un cartello che parla di "pericolo".



E' tornata la pioggia e potrebbe essere una buona notizia per gli appassionati di funghi. Chiudiamo in bellezza, sperando sia anche benaugurante, con queste foto che ci manda Clara Vallauri.