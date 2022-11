David Quammen è "senza respiro"

Questa è la storia del covid, le sue origini, l'evoluzione, il suo primo spaventoso viaggio tra gli uomini, degli scienziati di tutto il mondo che l'hanno studiato per conoscerlo e farlo conoscere, di una scoperta, ma anche una storia umana, da rivivere per voltare pagina.



David Quammen scrive ancora di un virus, protagonista della storia di " Senza respiro", da poco uscito in italia con Adelphi, ma questa volta l'uomo che ha viaggiato, al fianco dei ricercatori di tutto il mondo nelle foreste del Congo, a caccia di gorilla, o nelle caverne dell'Asia , in cerca di pipistrelli, è rimasto per due anni legato alla sua scrivania, nel Montana. A causa della pandemia ha raccontato tutto attraverso le voci di 95 esperte ed esperti, intervistati via zoom voci scientifiche ma anche personali.

Intervista di Laura De Donato